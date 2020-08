Bienvenue à Verdansk

: Ce dernier voit son nombre de joueurs amoindri, ainsi qu'une zone plus rapide Rotation d'armes : Les armes que vous découvrez au sol ou dans les caisses de ravitaillement ont été mises à jour afin que de nouvelles tactiques se mettent en place. Ainsi, vous pouvez trouver huit variantes communes, 13 peu communes, 15 rares, 19 épiques et 25 légendaires dans tout Verdansk.

Du côté de Modern Warfare

: Les joueurs vont pouvoir se défouler sur cette plateforme pétrolière en 6v6. Cette dernière propose cinq sections distinctes dans lesquelles tous les types de combats y sont possibles. Suldal Harbor (6v6) : Voici une deuxième carte proposée en 6v6, et celle-ci prend place en plein milieu des docks.

Pass de Combat de la Saison 5

Dans cette cinquième saison,, les joueurs vont découvrir, mais pas seulement. Plusieurs nouveautés sont également disponibles dans le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare . Cette dernière n'a pas hésité à. Afin d'y pénétrer, ces derniers ont la possibilité de franchir le bâtiment par son entrée et de se frayer un chemin parmi les rangées de sièges. Son parking souterrain est aussi ouvert, pouvant donner lieu à de nouvelles stratégies d'attaques.De plus,. Ce nouveau moyen de locomotion se montrera plus discret que les voitures ou les hélicoptères., offrant désormais de nouvelles pièces dans lesquelles les joueurs y trouveront de quoi se battre.Ce n'est pas tout puisque d'autres nouveaux modes feront leur apparition un peu plus tard au cours de cette cinquième saison, avec notamment :Plusieurs nouveautés viennent de débarquer dans le multijoueur. Au programme,sont désormais disponibles :. En effet,. Ce dernier plonge les opérateurs dans un site de crash, dans lequel ils doivent survivre aux vagues d'ennemis.Aussi,. Pour ce faire, les joueurs doivent terminer premier lors d'une partie de Warzone, ou obtenir le Mastodonte en multijoueur, c'est alors qu'ils gagneront l’apparence de Zane en maillot de foot, et bien plus encore.Le début de la saison 5 marque également l'arrivée un nouveau Pass de Combat. Ce dernier,, accueille. Ainsi, dès l'achat du Pass, les joueurs débloqueront Marcus « Lerch » Ortega au niveau 0. Également, des récompenses gratuites sont aussi disponibles pour les joueurs n'ayant pas acheté le Pass. Deux armes gratuites sont donc à gagner : la mitraillette ISO au niveau 15, ainsi que le fusil d'assaut AN-94 au niveau 31.