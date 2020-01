Comme tous les mardis, Infinity Ward a déployé une mise à jour sur Call of Duty: Modern Warfare. Retrouvez l'intégralité de son contenu dans notre article.

Détails de la màj du 28 janvier Playlist

Ajout du mode Match à mort en Domination.

Ajout du mode Escarmouche Custom.

Retour de Cargaison 24/7 (en remplacement de Shoot the Ship).

La carte Docks Hiver a été supprimée.

Le mode Capture de drapeau a été déplacé dans le filtre Partie Rapide. Général

Armes MP5 : Réduction des dégâts en headshot, et diminution de la portée des munitions 10mn. M4 : Légère réduction des dégâts pour les headshot, ainsi que de la portée. M13 : Augmentation de la portée, recul horizontal réduit et augmentation des dégâts pour les headshot. Arbalète : Les joueurs pouvaient, avec trois carreaux thermite, détruire un hélicoptère ennemi. Après ajustement, il en faudra maintenant 5 pour un ADAV et 6 pour les hélicoptères.

Résolution d'un exploit en Guerre Terrestre avec les quads.

Correction de textures manquantes sur certains skins ( CDL LA OpTic).

Cargaison : Les points d'apparition ont été ajustés afin de réduire les deaths et spawn traps. Nouveaux spawn pour le mode Domination.

Correction d'un bug sur PC qui affichait des boutons Xbox dans le menu alors qu'une manette PS4 était branchée.

Au programme de cette petite mise à jour,qui voit l'arrivée du mode match à mort en Domination et du mode Escarmouche custom, alors que la carte Docks Hiver n'est plus disponible. De plus, de, notamment sur la M4 et le MP5 qui ont été nerf. A contrario, la M13 a été buff, avec une augmentation de la portée. En outre, deavec la publication de cette mise à jour, disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis ce 28 janvier.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.