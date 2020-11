Call of Duty: Modern Warfare enregistre un record de ventes pour sa première année

Les ventes de la première année de Modern Warfare sont les plus élevées de l'histoire de Call of Duty, avec deux tiers des unités vendues à vie sous forme numérique, et nous constatons une force soutenue dans le système de jeu de la franchise, avec des réservations sur console et PC quatre fois plus importantes qu'il y a un an.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis octobre 2019,. C'est lors de l'appel aux investisseurs qu'que les autres titres de la franchise. Malgré le manque d'information sur les chiffres,, et le reste en version physique.Par ailleurs,, a déclaré que « sur l'ensemble des plateformes, les heures de jeu dans l'univers Modern Warfare étaient environ sept fois plus élevées d'une année sur l'autre », ce qui signifie que les joueurs sont de plus en plus au rendez-vous. De plus, l'arrivée du battle royale,, a énormément contribué à l'arrivée des joueurs en masse, ce qui a accentué les ventes du titre puisque ces derniers ont voulu naturellement découvrir le jeu dans son entièreté.Ces résultats ne sont pas si surprenants puisqueselon le groupe The NPD (entreprise américaine d'étude de marché). En revanche, là ou la chose est la plus étonnante est le fait ques'est vendu en majorité sous format numérique, cependant, il ne faut pas oublier la conjoncture et la pandémie mondiale que nous traversons actuellement. Les joueurs ont en effet privilégié ces achats sous format numérique à cause des différents confinements que chaque pays avait mis en place, empêchant donc de sortir pour effectuer ce genre d'achat.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare est disponible depuis octobre 2019 sur PS4, Xbox One et PC, et le prochain titre de Call of Duty: Black Ops Cold War arrivera quant à lui le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC.