Un mystérieux RPG était en développement chez les créateurs de Call of Duty



le 26 janvier 2026 à 15h59 Publié par Corentin Rimbert le 26 janvier 2026 à 15h59

Connus pour leur travail acharné sur la franchise Call of Duty, les développeurs de Sledgehammer Games ont œuvré dans l'ombre sur un projet radicalement différent. Une découverte récente suggère l'existence d'un action-RPG ambitieux, bien loin des champs de bataille habituels du studio californien.