Un mystérieux RPG était en développement chez les créateurs de Call of Duty

Connus pour leur travail acharné sur la franchise Call of Duty, les développeurs de Sledgehammer Games ont œuvré dans l'ombre sur un projet radicalement différent. Une découverte récente suggère l'existence d'un action-RPG ambitieux, bien loin des champs de bataille habituels du studio californien.
Depuis sa création il y a seize ans, le studio Sledgehammer Games est indissociable de la machine de guerre d'Activision, Call of Duty
. Architectes de titres majeurs comme Advanced Warfare, Vanguard
ou plus récemment Modern Warfare 3
, et soutiens indéfectibles sur de nombreux autres opus, les développeurs californiens semblaient voués exclusivement au tir à la première personne. Pourtant, il semblerait que le studio ait tenté de briser ses chaînes avec un projet d'une toute autre nature, développé dans le plus grand secret.
Une révélation inattendue sur LinkedIn
C'est souvent par le biais de profils professionnels que les secrets les mieux gardés de l'industrie finissent par émerger. Cette fois, c'est le CV de Ben Wanat
, ancien directeur créatif chez Sledgehammer, qui a mis la puce à l'oreille des observateurs. Ayant quitté le studio l'année dernière après six ans de bons et loyaux services, Wanat mentionne explicitement avoir travaillé sur un « action-RPG non annoncé
». Une information surprenante pour un studio que l'on pensait entièrement focalisé sur la production annuelle de FPS militaires.
Ben Wanat n'est pas un inconnu dans le milieu, puisqu'il a notamment œuvré sur la franchise Dead Space. Si son profil indique une participation à la campagne de Call of Duty: Vanguard, il semble que sa mission principale ait été ailleurs. Il décrit ses responsabilités de manière précise. « Directeur créatif pour un Action-RPG non annoncé. Planification de la franchise, pitch, recrutement, direction des prototypes.
»
Un univers d'une grande richesse narrative
Ce qui frappe à la lecture des détails fournis, c'est l'ambition narrative du projet. Loin d'un simple prototype de gameplay, il s'agissait visiblement de bâtir un monde cohérent et profond
. Ben Wanat évoque la création de « livres de lore
» pour détailler l'univers, les cultures et même les langages de ce nouveau titre. On est ici bien loin des scripts hollywoodiens linéaires typiques des campagnes de Call of Duty.
Le terme action-RPG reste vaste, pouvant aller d'un clone de Diablo à une expérience plus proche d'un Mass Effect ou d'un The Witcher. Cependant, l'insistance sur la création de cultures et d'environnements spécifiques suggère une volonté de construire une nouvelle propriété intellectuelle forte, capable de s'inscrire dans la durée, avec un monde complet et crédible.
Quel avenir pour ce projet fantôme ?
La question qui brûle désormais les lèvres est de savoir si ce jeu est toujours en développement. Le contexte actuel chez Activision, désormais sous la houlette de Microsoft, incite à la prudence, voire au pessimisme. Entre les vagues de licenciements et l'annulation de nombreux projets non annoncés pour réduire les coûts, il est tout à fait possible que cet RPG ait été sacrifié sur l'autel de la rentabilité
.
Toutefois, une lueur d'espoir subsiste. Activision a récemment fondé un nouveau studio en Pologne, Elsewhere Entertainment, dédié à une nouvelle franchise narrative. Il n'est pas interdit de penser que les travaux préliminaires de Wanat et de son équipe chez Sledgehammer aient pu servir de base ou être transférés vers cette nouvelle entité
. Pour l'heure, Sledgehammer reste officiellement concentré sur ce qu'il fait de mieux : alimenter la machine Call of Duty
.
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