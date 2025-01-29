Call of Duty: Modern Warfare 3 : Une collaboration légendaire annulée révélée par un leak

Un célèbre leaker a partagé sur X/Twitter l'histoire d'une collaboration entre Call of Duty: Modern Warfare 3 et une saga emblématique de Microsoft qui n'a jamais vu le jour.
Chez les amateurs de FPS, Call of Duty et Halo
sont des noms aussi connus qu'acclamés. Cependant, elles ont été rattachées à une forme de guerre des consoles. L'un était une exclusivité Xbox et l'autre une licence propre à PlayStation pendant de nombreuses années. Cependant, il aurait pu exister un univers où les super soldats des deux licences auraient cohabité ensemble. Du moins, c'est ce qu'une récente fuite a mis en avant.
Des cartes tirées de jeux Halo disponibles dans Call of Duty: Modern Warfare 3
Pour comprendre les causes de cette annulation, il faut revenir en 2023. Call of Duty: Modern Warfare 3
doit sortir dans le courant de l'année et Microsoft vient d'acquérir Activision Blizzard. Le géant américain possède donc à la fois les licences Call of Duty et Halo. Ayant toujours été rivales, l'idée de les réunir dans une collaboration en jeu inédite permettrait de rassembler deux communautés et de créer l'événement.
C'est d'ailleurs ce que raconte TheGhostOfHope dans une publication partagée sur X/Twitter. À l'origine, des cartes provenant des jeux Halo devaient être intégrées dans Call of Duty: Modern Warfare 3. Cet ajout devait marquer le point de départ d'une série de contenus additionnels permettent d'amener l'univers du Master Chief dans celui de la franchise d'Activision. Mais Microsoft aurait rejeté cette idée.
Pourtant, Call of Duty propose depuis plusieurs opus une myriade d'éléments cosmétiques et de collaborations inattendues. D'ailleurs, cela était déjà le cas au lancement de l'opus Modern Warfare 3. Même si cette idée n'est pas à l'ordre du jour, il n'est pas exclu de voir ce projet de collaboration devenir une réalité dans les mois ou les années à venir.
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