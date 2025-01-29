Call of Duty: Modern Warfare 3 : Une collaboration légendaire annulée révélée par un leak

NEW: Sledgehammer Games had plans to do a huge collaboration with Halo with Modern Warfare III which would have added various maps from the Halo franchise. pic.twitter.com/adZofghstG — Hope (@TheGhostOfHope) January 28, 2025

C'est d'ailleurs ce que raconte TheGhostOfHope dans une publication partagée sur X/Twitter. À l'origine, des cartes provenant des jeux Halo devaient être intégrées dans Call of Duty: Modern Warfare 3. Cet ajout devaitpermettent d'amener l'univers du Master Chief dans celui de la franchise d'Activision. MaisPourtant, Call of Duty propose depuis plusieurs opus une myriade d'éléments cosmétiques et de collaborations inattendues. D'ailleurs, cela était déjà le cas au lancement de l'opus Modern Warfare 3. Même si cette idée n'est pas à l'ordre du jour,dans les mois ou les années à venir.