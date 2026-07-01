PS Plus juillet 2026 : Les jeux offerts révélés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2026 à 17h50
Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de juillet 2026 ont été dévoilés.
PS Plus juillet 2026 : Les jeux offerts révélés

Il y a très peu de temps, PlayStation a révélé les jeux qui seront proposés gratuitement à tous les abonnés au PlayStation Plus (PS Plus) au mois de juillet 2026, notamment via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte Twitter/X de la firme.

Jeux PS Plus juillet 2026

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En juillet 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus vont pouvoir récupérer des jeux PS4 et PS5, et ce, sans surcoût. Mais, sans plus attendre, voici les jeux offerts à tous les abonnés au PS Plus pour le mois de juillet 2026 (dès le 7) :

Jeu
Plateforme(s)
Call of Duty: Modern Warfare 3
PS4 et PS5
For the King II
PS4 et PS5
CrossCode
PS4 et PS5

Au cours du mois de juillet 2026, PlayStation dévoilera les titres qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous les connaîtrons.

Les abonnements PlayStation Plus 

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En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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