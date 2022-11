Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Le Passe de combat, comment fonctionne-t-il ?

Explication du nouveau Passe de combat de MW 2 et Warzone 2.0

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un peu plus de deux semaines après la sortie de, il est temps d'accueillir la Saison 1, en même temps que. En plus d'apporter du contenu au niveau du gameplay, avec une carte, des armes et bien plus, elle apporte, proposant aux joueurs d'obtenir des récompenses en jouant. Mais les développeurs ont totalement repensé le système de progression et cela peut paraître assez hasardeux pour certains joueurs.Comme vous pouvez le voir, ce ne sont plus des dizaines de niveaux qui s'enchaînent,. Comme l'avait indiqué Activision il y a peu, le but est de casser la linéarité de la progression, pour que le joueur ait le choix de débloquer telle ou telle récompense en premier, selon ses préférences, un peu comme ce que proposedepuis quelques saisons.Pour en revenir à, il y a au total, lesquelles proposent toutes. Parmi elles,, soit un total de 20 sur le Passe de combat, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépenser de l'argent. Pour chaque zone, débloquer quatre récompenses donne accès à la « récompense de grande valeur » pour la compléter totalement.Maintenant, la question est de savoirsi spécial. Eh bien tout simplement en jouant. En enchaînant les parties et les bonnes performances, vous collecterez des jetons de combat (votre solde est visible en bas à droite), que vous pourrez dépenser pour débloquer une récompense. Libre à vous ensuite de choisir un chemin en terminant les secteurs, en commençant par « A1 ».Bien évidemment, toutes les récompenses en lien avec le gameplay, comme les armes, font partie des. En achetant le passe, vous obtiendrez immédiatement l'Opérateur Zeus. En récoltant toutes les récompenses, il sera possible de récupérer 300 PC, un plan d'arme et une apparence pour Zeus.Pour conclure, si vous vous posez la question,, ce qui facilitera la progression si vous jouez aux deux productions. Enfin, si vous souhaitez l'acheter, sachez que le nombre de CP obtenu vous permettra de le racheter dans dépenser le moindre euro par la suite, tout en profitant de 400 CP en bonus.