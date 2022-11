Quand arrive le mode Classé (Ranked) sur Modern Warfare 2 ?

Des modes compétitifs

Des divisions classées selon le rang des joueurs

Une visibilité sur les statistiques de rang

Un classement des 250 meilleurs joueurs

Des récompenses compétitives

#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:



Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅



More details to come! — Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022

Xbox Édition Cross-Gen Bundle → 63,89 € au lieu de 79,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Vault → 87,49 € au lieu de 109,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses apprécient, généralement, le(aussi dit « Ranked ») sur les FPS disposant d'une dimension multijoueur et compétitive. Néanmoins, celui-ci n'était pas de la partie, au lancement officiel du dernier jeu Call of Duty, soit. De ce fait, la communauté se demandeC'est au début du mois de novembre que nous avons eu de plus amples informations au sujet de. Tout d'abord, notons que Treyarch aide le studio Infinity Ward à le développer. Ainsi, le 2 novembre 2022, Treyarch a annoncé, via une publication sur Twitter, quedevrait se rendre disponiblesurMalheureusement, aucune date précise de sortie n'a été partagée à l'heure actuelle. De ce fait, nous ne savons pas encore si ce mode arrivera plutôt dans les premières semaines de l'année 2023, ou plus tard. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles. Il y a fort à parier que Treyarch et Infinity Ward déploieront ledit mode de jeu le plus vite possible tant ils savent qu'il est plutôt attendu par les joueurs, par exemple à l'occasion du lancement de la saison 2.Pour finir, d'après les informations partagées par Treyarch,deproposera ces éléments :Pour rappel,est disponible depuis le 28 octobre 2022. Le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam et Battle.net). Nous vous avons concocté plusieurs guides au sujet de cet opus. Si vous êtes intéressé par, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :