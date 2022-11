Call of Duty : Messi, Neymar et Pogba confirmés sur Modern Warfare 2, Warzone 2 et CoD: Mobile

Messi, Neymar et Pogba bientôt jouables dans Call of Duty

Il y a quelques semaines, plusieurs rumeurs évoquaient que. Sans trop de surprise, cette fuite s'est confirmée ce 4 novembre, par le biais d'un tweet émanant du compte officiel de la licence, annonçant que ces trois footballeurs allaient arriver dans le dernier opus de la licence, et bien plus encore.L'annonce faite en toute sobriété nous apprend que les trois footballeurs, à savoir. Cela comprend. Nous n'avons aucune autre information supplémentaire à ce sujet, et le rendu en jeu n'a pas encore été officiellement dévoilé.Ainsi,. Sauf belle surprise de la part d'Activision, ces Opérateurs assez originaux devraient être disponibles via le passe de combat ou la boutique, et donc impossible à récupérer gratuitement pour celles et ceux ne souhaitant pas dépenser de l'argent.Nous devrions en savoir plus assez rapidement, au fur et à mesure que l'arrivée de Messi, Neymar et Pogba dans Call of Duty se rapproche.