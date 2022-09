Les jeux Call of Duty resteront disponibles sur PlayStation « pendant des années »

En janvier, nous avons fourni un accord signé à Sony pour garantir que Call of Duty reste sur PlayStation, avec une parité en ce qui concerne les fonctionnalités et le contenu, pendant au moins plusieurs années encore, et ce après la fin du contrat actuel de Sony [avec Activision]. Une offre qui va bien au-delà des accords habituels dans l'industrie du jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, beaucoup de joueurs et de joueuses, sévissant sur consoles PlayStation (PS4/PS5), se demandent s'ils auront encore accès aux différents jeux Call of Duty, à l'avenir. La firme américaine a, récemment, apporté une réponse et, surtout, une bonne nouvelle.Microsoft a confirmé que, pendant encore « plusieurs années ». En effet, la firme américaine s'est engagée sur ce point. D'ailleurs, les journalistes de The Verge ont publié un article, il y a quelques jours, à ce sujet. Selon un communiqué qui leur a été remis, Phil Spencer a écrit une lettre au CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, et a alors déclaré :Pour rappel, la sortie du prochain opus Call of Duty, soitest fixée au 28 octobre. À cette date, le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des différentes éditions, un article dédié est disponible Finalement, sachez que nous en saurons plus au sujet de Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 pendant le showcase Call of Duty: Next , prévu ce mois-ci.