Quand sort le mode Hardcore/Tier 1 sur Modern Warfare 2 ?

Qu'est-ce que le mode Hardcore/Tier 1 sur Modern Warfare 2 ?

Les modes de jeu sont nombreux dans. Que vous soyez adepte de parties rapides ou d'affrontements plus longs, vous aurez de quoi faire avec les différents modes de jeu disponibles au lancement. Cependant, ces dernières années, la communauté avait également pris goût à un mode encore plus difficile, nommé hardcore. S'il n'est pas jouable lors de la sortie, Activision a confirmé qu'il arrivera bel et bien dansSi vous vous demandez, qui a été renommé pour l'occasion, sachez qu'il arrive assez vite. Cependant, nous n'avons, mais il est imaginable que les développeurs l'implantent à l'occasion de la sortie de la saison 1 du jeu , coïncidant au lancement de Warzone 2.0 , ce 16 novembre.Si vous n'êtes pas un habitué de la licence, sachez que, et qu'il faut être un joueur aguerri et expérimenté pour performer. En effet, dans ce mode, nous avons moins de PV sur le champ de bataille, un ATH bien plus maigre (pas d'indication sur le chargeur, par exemple, ni de boussole) et un tir allié activé. C'est-à-dire que si vous tirez sur vos coéquipiers, ces derniers perdront des points de vie.Il s'agit d'un mode plutôt apprécié des joueurs, depuis quelques années déjà. La communauté sera donc ravie d'apprendre que ce mode sera bien disponible, même s'il arrive en retard. L'article sera mis à jour si des informations supplémentaires, telles qu'une date de sortie, sont partagées par Activision et/ou Infinity Ward.