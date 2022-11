CoD: Modern Warfare 2 : Le mode Niveau 1/Hardcore, qu'est-ce que c'est ?

Le mode Niveau 1/Hardcore de Call of Duty: Modern Warfare 2 expliqué

Depuis la sortie officielle de, les joueurs et les joueuses attendaient avec impatience l'arrivée du, plutôt connu sous l'appellation. Celui est désormais disponible sur le titre d'Activision et d'Infinity Ward, et ce grâce/depuis le lancement officiel de la Saison 1. MaisÀ retrouver dans la section multijoueur de, le modepropose aux joueurs et aux joueuses davantage de challenge et une expérience plus difficile. En effet, en le sélectionnant, vous vous rendrez compte que certains paramètres de jeu ne sont pas les mêmes qu'en multijoueur normal et vous devrez ainsi faire face à quelques restrictions.Si vous lancez une partie en, vous devrez alors composer avec un(l'interface étant drastiquement réduit), une, uneet du(vos alliés perdent de la vie si vous leur tirez dessus et inversement). Notons que n'importe quel mode de jeu (Recherche et Destruction, Point stratégique, Élimination confirmée, etc.) est à retrouver dans la playlistdeAinsi, comme vous l'aurez compris, levous demandera nécessairement d'être plus stratégique, plus tactique, plus prudent et de communiquer avec les membres de votre escouade afin de remporter la victoire.Pour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleures armes de, le nouveau Battle Royale d'Activision et d'Infinity Ward, est disponible sur les mêmes plateformes de jeu, et ce gratuitement.