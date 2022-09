Call of Duty : MW2/Warzone 2.0 : Un opérateur exclusif prévu pour les joueurs PlayStation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela faisait plusieurs semaines que les joueurs et les joueuses attendaient d'en voir et d'en savoir plus au sujet de, notamment quant au multijoueur, et à propos du battle royale. Les deux prochains titres d'Activision se sont davantage révélés lors du showcase Call of Duty: Next, qui a eu lieu le 15 septembre dernier.À cette occasion, Activision et Infinity Ward ont également présenté, qui est une. En effet, les joueurs et les joueuses qui auront précommandé l'une des éditions numériques de Call of Duty: Modern Warfare 2, depuis le PlayStation Store, débloquerontainsi qu', à la sortie officielle du soft. D'ailleurs, sachez qu'Hiro « Oni » Watanabe pourra également être sélectionné et joué sur Warzone 2.0.Pour rappel, Call of Duty : Modern Warfare 2 doit arriver le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC ( configurations requises ).Warzone 2.0 se rendra, quant à lui, disponible en free-to-play le 16 novembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox et PC.