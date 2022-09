Call of Duty: Modern Warfare 2 : Les configurations PC

Les configurations PC de Call of Duty: Modern Warfare 2

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 5 1600X

→ Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 5 1600X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 670 ou AMD Radeaon RX 470

→ NVIDIA GeForce GTX 670 ou AMD Radeaon RX 470 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 25 Go d'espace libre

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X

→ Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

→ NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Stockage → 25 Go d'espace libre

Comme chaque année,est assez attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, avant la sortie officielle du titre, Activision a partagé, pour la bêta du mois de septembre en premier lieu. Ce qui permet, ainsi, d'avoir un aperçu de ce qui sera demandé pour la version finale.Comme vous pourrez le remarquer grâce aux informations disponibles dans ce qui suit,, bien que les détails ci-dessous soient sujets à modifications d'ici la sortie finale. En revanche, afin de profiter au mieux du titre, il convient tout de même de posséder une bonne RAM et un bon processeur.Notons que l'article sera mis à jour, si les informations évoluent.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 doit arriver le 28 octobre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC, et ce selon plusieurs éditions comme toujours. Le titre proposera une grande dimension multijoueur, étant donné que c'est ce qui fait le succès de la franchise depuis plusieurs années.