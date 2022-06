Date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2

Comme chaque année depuis presque deux décennies,entre la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année, là où le calendrier de sorties vidéoludiques est le plus chargé. Pour cette année 2022, nous aurons le droit à, la suite de reboot de Modern Warfare de 2019, qui n'est donc pas un remake ou un remaster.Étant donné qu'il s'agit d'un jeu fortement attendu, de nombreux joueurs se demandentSans trop de surprise,, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour la première fois depuis 2017, les joueurs pourront profiter de l'expérience sur Steam, étant donné que la franchise fait son retour sur la plateforme de Valve, une excellente nouvelle.Cetten'est évidemment pas surprenante lorsque nous connaissons l'historique des sorties des épisodes Call of Duty, puisque Activision les a toujours programmées entre la mi-octobre et la mi-novembre. Après deux sorties en novembre, pour Vanguard et Black Ops Cold War, nous retrouvons donc le mois d'octobre.Concernant le jeu en lui-même, nous retrouvons une campagne, avec quelques missions, dont des références très nettes à Modern Warfare 2, l'original. D'ailleurs, plusieurs personnages seront de retour, ce qui fera plaisir aux plus nostalgiques. Le multijoueur proposera également plusieurs nouveautés, comme des modes inédits. Les cartes classiques seront également de jouables. Une partie de ce contenu pourra d'ailleurs être testé lors de la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 2 Rendez-vous dès le 28 octobre, donc, pour découvrir, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, précommander le titre, qui propose deux éditions différentes. Tous les détails sont à retrouver dans ce guide dédié