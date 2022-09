Call of Duty: Modern Warfare 2 : La progression de la bêta sera-t-elle conservée ?

La progression de la bêta sera-t-elle conservée pour la sortie du jeu ?

De nombreux joueurs se sont lancés dans la, ouverte à tous sur PC, PlayStation et Xbox, permettant de découvrir une partie du contenu multijoueur que proposera l'expérience développée par Infinity Ward. Bien évidemment, quelques problèmes sont encore présents et les joueurs n'ont pas tous pu profiter de la meilleure expérience de jeu, et certains équilibrages sont à attendre d'ici à la sortie. Mais en ce qui concerneDurant la, une grande partie de la communauté a joué pour atteindre certains niveaux et débloquer de nouvelles armes, pour ensuite jouer avec et en débloquer encore d'autres, ce qui demande un investissement non négligeable et quelques parties fastidieuses, avec un équipement moins intéressant. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra tout recommencer, puisqueCela peut, peut-être, décevoir certains membres de la communauté, mais il est logique de voir que, comme c'est très souvent le cas dans ce genre d'opérations. La réinitialisation est obligatoire pour que chaque joueur démarre sur le même pied d'égalité lors de la sortie de Modern Warfare 2, et éviter que certains se retrouvent avec des armes totalement équipées face à d'autres qui n'auront qu'une M4 en main. Toutefois, cela ne va pas empêcher certains utilisateurs à progresser très vite lors de la sortie, comme chaque année.Néanmoins, celles et ceux ayant participé à la bêta de Modern Warfare ne repartiront pas bredouille, étant donné que des récompenses pouvaient être récupérées, lesquelles sont exclusives, comme des skins d'armes ou d'Opérateurs.Rappelons que la sortie dese fera le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais ne sera pas disponible sur Switch . De plus, aucun mode Zombies ne sera de la partie