Breaking news: some users who have accessed the settings of the #MWII beta file on PS5 have found an FOV slider option as well as a third person field of view option.



There’s also mentions of a ‘Launcher’ system/hub for Call of Duty. — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 14, 2022

Bien que les Call of Duty soit l'une des licences les plus populaires du monde, les joueurs consoles réclament depuis de nombreux mois, si ce n'est plus, l'ajout d'une fonctionnalité exclusive aux joueurs PC,. Celles et ceux évoluant sur PC peuvent, en effet, modifier leur champ de vision, en l'augmenter pour afficher plus de choses, ou en le diminuant.En effet, lors du coup d'envoi de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 , plusieurs utilisateurs se sont rendus dans les fichiers du jeu et ont trouvé. Cela peut donc sous-entendre que les joueurs consoles, tout du moins sur PS5 et Xbox Series, puissent prochainement modifier leur champ de vision sur Call of Duty: Modern Warfare 2 . En début d'année, les développeurs avaient indiqué ne pas travailler sur la fonctionnalité (sur Warzone) , pour éviter des soucis de performances,Mais ce n'est pas tout au rayon des découvertes intéressantes,. La licence Call of Duty pourrait-elle proposer des modes laissant de côté la vue à la première personne ? Ou les joueurs auront-ils la possibilité de passer entre FPS et TPS à la volée, comme ce fut le cas dans PUBG ou H1HZ1 à l'époque ?En attendant, rappelons que la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 vous permet de récupérer des récompenses exclusives , en plus de vous donner la possibilité de jouer au jeu en avance.