Call of Duty: Modern Warfare 2 : Les récompenses de la bêta dévoilées

Des récompenses pour la bêta de MW2

Emblème « Smashed It » → Débloqué au niveau 2

→ Débloqué au niveau 2 Charme « Buckle Up » → Débloqué au niveau 4

→ Débloqué au niveau 4 Carte de joueur « Passed the Test » → Débloqué au niveau 6

→ Débloqué au niveau 6 Sticker « Operation First Blood » → Débloqué au niveau 10

→ Débloqué au niveau 10 Blueprint d'arme « Side Impact » → Débloqué au niveau 15

→ Débloqué au niveau 15 Skin d'Opérateur « Collision » → Débloqué au niveau 18

→ Débloqué au niveau 18 Vinyle « No Competition » → Débloqué au niveau 19

→ Débloqué au niveau 19 Sticker « Safety First » → Débloqué au niveau 21

→ Débloqué au niveau 21 Skin de véhicule « Floor It » → Débloqué au niveau 26

→ Débloqué au niveau 26 Blueprint d'arme « Frontal Impact » → Débloqué au niveau 30

D'ici quelques jours, certains joueurs pourront découvrir, grâce à la bêta du multijoueur. Ces phases de test auront lieu en deux temps, du 16 au 20 septembre sur PlayStation et du 22 au 26 sur toutes les plateformes. D'ailleurs, nous vous expliquons comment participer à la bêta de Modern Warfare 2 , si vous ne savez pas comment faire. Naturellement,Tous les joueurs qui participent à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2, que ce soit durant le premier ou deuxième week-end, pourront obtenir un total de. Ces derniers ne pourront être récupérés que lors de cette bêta et il ne sera plus possible de les collecter par la suite. Il suffit de jouer et d'atteindre certains paliers pour les récupérer. VoiciBien évidemment, toutes ces récompenses seront sauvegardées et pourront être utilisées lors de la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 , qui se fera le 28 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.