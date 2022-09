Call of Duty: Modern Warfare 2 possèdera t-il un mode Zombies ?

Call of Duty: Modern Warfare 2, un mode Zombies est-il prévu ?

« explorer de grandes zones de guerre ».







Après un Call of Duty: Vanguard réussi, un nouvel opus de la franchise prend le relai, avec ses nouveautés et fonctionnalités, que ce soit au niveau du gameplay ou des possibilités pour la communauté, notamment en matière de modes de jeu. À ce sujet, une multitude de personnes intéressées par Call of Duty: Modern Warfare 2, se demandent siun jour.Malheureusement, la réponse est négative. Contrairement à son aîné, soitEn revanche, les joueurs et les joueuses pourront profiter de divers autres modes de jeu possédant une forte dimension coopérative.signe, en effet, le retour du mode Opérations spéciales, qui se rendra disponible dès le lancement officiel du titre. D'après les informations partagées sur le site officiel de la franchise, Opérations Spéciales proposera une expérience « en coopération pour deux joueurs » qui amènera ces derniers àD'un autre côté, le mode Raids , « qui mêle stratégie, énigmes et intenses combat en équipe », doit arriver plus tard sur. Or, au moment où nous écrivons ces lignes, Activision et Infinity Ward n'ont pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie à propos de ce mode de jeu. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Rappelons quedoit arrive ce 28 octobre, et ce selon plusieurs éditions , sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pour prolonger l'expérience, Warzone 2.0 sera lancé dans la foulée, toujours en lien avec l'évolution de la franchise Call of Duty.