Call of Duty: Modern Warfare 2 proposera des raids

À chaque nouveau titre, Activision s'essaie à de nouvelles expériences. Mais rien de similaire n'avait jamais été tenté auparavant malgré le nombre conséquent de titres qui ont précédé. Bien que peu de détails aient été confirmés pour l'instant, l'équipe du jeu a d'ores et déjà révélé quelques éléments liés au fonctionnement de ce nouveau mode exclusif.Nous apprenons tout d'abord que les raids se dérouleront avec des escouades de trois joueurs. Ces groupes devront travailler en équipe et résoudre des énigmes, en plus des traditionnelles phases de combat.Une nouvelle direction pour Call of Duty qui décide d'explorer des horizons, pas forcément là où nous l'attendions. Les dernières innovations avaient jusqu'à maintenant été cherchées dans la zone de confort du FPS, le meilleur exemple récent étant. Si la licence n'avait jamais proposé de battle royale, nous imagions assez facilement comment elle pouvait s'adapter.Le format raid peut laisser plus d'interrogations, notamment en ce qui concerne la gestion de la difficulté sur des éléments purement, pour lesquels la licencen'est pas spécialement connue. Le site officiel précise toutefois que ce nouveau format sera disponible après le lancement, sans pour autant donner de fenêtre précise.Rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 2 doit arriver le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Warzone 2.0 arrivera, quant à lui, en novembre.