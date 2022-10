Call of Duty: Modern Warfare 2 : Plus de 20 000 joueurs bannis lors de la bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Chaque année, avant la sortie du Call of Duty annuel, les développeurs organisent une bêta ouverte, permettant de recueillir quelques retours afin d'améliorer ou équilibrer certains points. la plus grande dans l'histoire de la franchise . Et en sachant cela, il n'est pas surprenant de voir que de nombreux tricheurs se sont fait bannir durant ces deux week-ends.Déjà, en amont de la bêta, le système anti-triche, RICOCHET, avait banni 60 000 utilisateurs, lesquels étaient suspects notamment à cause de leur passif. Ensuite, durant la bêta,. Activision donne même plus de précision sur les méthodes de bannissement, puisque 72 % d'entre eux l'ont été avant de pouvoir lancer une seule partie. Pour les autres, il aura fallu moins de cinq parties, en moyenne, pour voir leur compte être suspendu.Bien évidemment,, bien que de nombreuses améliorations restent encore à faire. Mais pour pouvoir contrer plus facilement ces tricheurs, les axes de progression n'ont, naturellement, pas été dévoilés.Rappelons que des récompenses seront attribuées à celles et ceux qui terminent la campagne de Modern Warfare 2 , à utiliser dans le multijoueur et Warzone 2.0 . La sortie de CoD: MW2 se fera, pour rappel, le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.