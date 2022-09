Call of Duty: Modern Warfare 2 : La bêta a été la plus populaire de la franchise

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Entre ces 24 et 26 septembre,, ce qui a permis à de nombreux utilisateurs de se plonger dedans et de découvrir un aperçu de l'expérience qui nous sera proposée d'ici quelques semaines. Mais comme il fallait s'y attendre, puisque la licence Call of Duty devient de plus en plus populaire avec le temps,Les développeurs ont d'ailleurs précisé qu'il s'agissait de. Le retour de Call of Duty sur Steam n'est évidemment pas étranger à ce succès, étant donné qu'une multitude de joueurs préfèrent jouer via cette plateforme. Un pic à 168 000 utilisateurs a été recensé, un très bon score pour une bêta ouverte. En outre, si jamais vous vous posez la question, sachez que la progression de la bêta ne sera pas sauvegardée Bien évidemment,étant donné que tous ceux qui ont testé la bêta n'achèteront pas forcément le titre lors de son lancement, d'autant plus que son prix de vente peut en rebuter quelques-uns. Mais la suite de l'opus de 2019 devrait sans aucun doute trouver son public très vite, puisque les retours de la bêta sont très positifs.L'avenir s'annonce donc radieux pour Activision, avec la sortie de Modern Warfare 2 le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Suivra ensuite Warzone 2.0 , le 16 novembre, lequel sera, lui, free-to-play.