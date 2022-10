Call of Duty: Modern Warfare 2 : Les récompenses de la Campagne dévoilées

Les récompenses de la Campagne de Modern Warfare 2

Carte de visite : « La détermination de Soap »

Emblème : « Ce qui est fait est fait »

Un jeton Double EXP de 30 minutes

Un jeton Double EXP d’arme de 30 minutes

Carte de visite : « Enchaîné »

Opérateur de base : Chuy

Un jeton Double EXP de 30 minutes

Un jeton Double EXP d’arme de 30 minutes

Carte de visite : « Gaz »

Opérateur de base : Nova

Un jeton Double EXP d’une heure

Un jeton Double EXP d’arme d’une heure

Carte de visite : « Opérations de la Shadow Company »

Opérateur de base : Reyes

Un jeton Double EXP d’une heure

Un jeton Double EXP d’arme d’une heure

Opérateur de base : Hutch

La sortie de Modern Warfare 2 approche à grands pas et est attendue par tous les amateurs de la licence Call of Duty. Cependant, certains utilisateurs vont pouvoir y jouer en accès anticipé, plus précisément à la Campagne, en précommandant l'une des éditions numériques du titre. Et pour encourager davantage les joueurs à se plonger dans les quelques heures scénarisées de cet opus, du titre, qui ne peut, lui, pas être découvert en avance, mais aussi Warzone 2.0, qui arrivera en novembre. Parmi les récompenses, nous trouvons les éléments suivants : Notez que. Celles-ci ne sont pas réservées à celles et ceux qui y jouent en accès anticipé. De plus, en terminant cette Campagne, il sera possible de récupérer le plan d'arme « Garde de l'union ». Avec ces petites récompenses, Activision souhaite bien encourager la communauté à jouer à la Campagne, qui est, ces dernières années, délaissée par une partie des joueurs, préférant se focaliser, dès le début, au multijoueur, véritable fer de lance de la franchise. Rappelons que arrivera le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.