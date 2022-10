Call of Duty: Modern Warfare 2 : Comment débloquer le mode Réaliste ?

Comment débloquer le mode Réaliste de MW 2 ?

Qu'est-ce que le mode Réaliste ?

Quelle difficulté choisir dans Modern Warfare 2 ?

Lorsque vous allez lancer la campagne depour la première fois, vous aurez le choix entre plusieurs modes classiques. Mais très souvent, certains, les plus friands de sensations fortes et de challenge, souhaitent un mode de jeu « hardcore » rendant la tâche bien plus complexe et réaliste. Cela est apporté avec, qui n'est toutefois pas disponible tout de suite.Si vous souhaitez lancer une partie avec ce mode, sachez que vous allez, avant, devoir. Que vous vous lanciez dans le mode le plus facile ou le plus difficile, une fois la campagne terminée, vous débloquerez plusieurs choses, dont. Celui-ci pourra donc être sélectionné lorsque vous souhaiterez redécouvrir la campagne.Le, comme l'indique son nom. La difficulté est similaire au mode Vétéran (voir ci-dessous), avec, en plus, la particularité de proposer un HUD simplifié, pour supprimer tous les éléments indicatifs de votre écran. Vous serez alors lâché en pleine nature, tel un soldat.Il existe quatre difficultés de base, modifiant l'expérience. Si vous ne savez pas laquelle choisir, voici un aperçu, pour vous décider.Comme vous vous en doutez, la durée de vie de ce Call of Duty: Modern Warfare 2 va également être influencée par la difficulté choisie. Si vous êtes un bon joueur et que vous optez pour un mode facile, vous terminerez bien plus vite la campagne. Notez d'ailleurs qu'en la terminant, vous allez pouvoir obtenir des récompenses pour le multijoueur