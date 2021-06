Tout savoir sur Ground Fall dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone

Dans Cold War, obtenez 1 000 points de capture de stations de liaison en mode Équipe d'assaut : Liaison satellite.

Dans Cold War, faites 250 éliminations dans des parties sur Collateral, Collateral Strike, Hijacked ou Amsterdam.

Dans Cold war, faites 15 éliminations avec la série de points Canon à main.

Dans Warzone, sécurisez 5 stations de liaison.

Dans Warzone, éliminez 10 ennemis tout en étant près d'une station de liaison active ou d'un satellite s'étant récemment écrasé.

Dans Warzone, collectez 3 récompenses sur des satellites écrasés.

Il n'est pas rare avec l'arrivée d'une nouvelle saison dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone de voir des événements spéciaux apparaître. Avec cette, les joueurs ont pu découvrir l'événement(francisé en), dans lequel ils vont devoir effectuer certains défis pour gagner des récompenses spécifiques, dont un plan d'arme.À travers ce guide, nous allons vous expliquer ce que vous devez faire pour entreprendre ce nouvel événement et ne rien louper.Bien qu'il ne comporte que 3 défis, vous devez savoir que l'événement, dont le thème est la conquête spatiale, est à durée limitée et prendra fin le 24 juin, ce qui signifie que les récompenses à gagner, notamment le plan d'arme, ne pourront plus être récupérées à cette date.Une fois ces défis effectués, vous débloquerez non seulement des petites récompenses, qui ne sont pas négligeables, mais aussi le plan d'arme « Fête privée ». Vous avez une semaine pour y parvenir, alors ne tardez pas.