Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Des contenus Prime Gaming sont disponibles

Contenu Prime Gaming pour Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone

Skin d'opérateur épique « Marais » pour Woods.

Plan d'arme SMG légendaire « Track Master ».

Plan d'arme de fusil de sniper « Mousson ».

Autocollant d'arme rare « Vrai Nord ».

Emblème épique « Boue des marais ».

Une carte de visite épique.

Un emblème épique « Howl ».

Un jeton d'XP doublée pendant une heure.

Un jeton d'XP d'arme doublée pendant une heure.

Le réticule légendaire « anneau rouge ».

Le mouvement de finition « corde raide ».

L'arme Blood Money.

Skin d'opérateur Hatchetman.

Depuis le 14 septembre dernier, vous pouvez en effet bénéficier desi vous êtes en possession d'. Ces bundles ne seront pas disponibles éternellement puisqu'ils disparaîtront à partir du 12 octobre. Par ailleurs, pour les joueurs mobile,Avant toute chose, comme indiqué ci-dessus, vous devez être en possession d'un abonnement Amazon Prime pour bénéficier de ces petits présents. Par la suite, vous devez associer votre compte Prime à votre compte Activision, puis récupérer simplement vos récompenses. Pour cela, rendez-vous sur le site dejuste ici Avec un total de 3 packs gratuits,et s'intitule « Dans le marais ». Il comprend 5 éléments :En plus de ce pack,avec le bundle de cet été 2021 et une offre groupée. Pour le pack spécial été, vous retrouverez :Pour le pack offre groupée, vous obtiendrez :Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone sont disponibles sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.