Plusieurs nouvelles armes ont fait leur arrivée depuis le lancement dede Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone . Outre celles disponibles dans le passe de combat, d'autres sont déblocables, et ce, gratuitement. Parmi elles se trouve. Nous allons à travers ce guide vous indiquer le défi à relever pour l'obtenir.Tout d'abord, vous devez savoir queest un outil avec une faible cadence de tir qui utilise de l'air comprimé pour lancer des projectiles rapides. Malgré sa faible cadence, les dégâts qu'il inflige sont conséquents à courte portée. Voici le défi à effectuer pour le débloquer :Si vous n'êtes pas amateur du mode multijoueur, vous pouvez toujours débloquer le pistolet à clou dans le mode Zombies de Black Ops Cold War. Voici le défi que vous devez effectuer :Si vous ne disposez pas de Call of Duty: Black Ops Cold War, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même obtenir cette arme spéciale pour le battle royale. Voici ce que vous devez effectuer pour obtenir le pistolet à clou :Ce défi est exactement le même que celui de Black Ops Cold War, à la différence qu'il peut être plus long à effectuer. Afin d'aller un peu plus vite, nous vous conseillons de le relever dans le mode pillage puisque dans celui-ci, la réapparition est disponible, contrairement à Warzone qui ne propose qu'un goulag (et des réanimations via les stations d'achat, mais pour cela il faut être en équipe).Comme toujours, si vous ne voulez pas effectuer ces défis dans l'obtention du, il est également disponible à l'achat dans la boutique de Call of Duty via, affiché au prix de 1 000 points Call of. Il s'agit de sa variante intitulée « Blessure Profonde », où l'on peut facilement deviner des traces de sang dessus.