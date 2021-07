Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Comment débloquer l'OTs 9 ?

Comment obtenir l'OTs 9 dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Comment obtenir l'OTs 9 dans Call of Duty: Warzone ?

Faites au moins 2 éliminations rapides avec une mitraillette au cours de 15 parties terminées différentes.

Depuis le 15 juillet dernier,, et pour cette occasion, plusieurs nouveautés sont apparues dans les deux titres, avec notamment la parution de nouvelles armes, dont. À travers ce guide, nous allons vous expliquer comment la débloquer.Depuis quelque temps, vous avez la possibilité de débloquer l'arme que vous souhaitez dans les différents modes que propose, à savoir le mode Zombies et le mode multijoueur. Nous allons dans un premier temps vous indiquer comment débloquer cette mitraillette dans le mode multijoueur du jeu.Afin d'obtenir l'OTs 9,. Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser les grenades leurre qui simulent des empreintes de pas afin de dérouter l'ennemi. Une fois celui-ci « piégé », il ne vous reste plus qu'à le tuer avec la mitraillette de votre choix.Pour obtenir l'OTs 9 dans le mode Zombies de Black Ops Cold War, vous devez, toujours avec une mitraillette,Si vous n'êtes pas en possession de, vous avez toujours la possibilité d'obtenir cette nouvelle arme dans Warzone en effectuant le défi suivant :Ce défi vous demandera un peu plus de temps à effectuer puisqu'il s'agit du battle royale. Néanmoins, vous pouvez toujours décider de partir seul, mais dans le mode duo, car il est toujours plus facile de tuer deux ennemis. De plus, généralement, les joueurs restent la plupart du temps ensemble.Pour finir, si vous ne voulez pas effectuer l'un de ces défis, vous avez la possibilité d'acquérir la variante de l'OTs 9 « Agent d'infiltration » qui se trouve dans le pack intitulé « Inside Job », disponible au prix de 1 200 CP.