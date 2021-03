Black Ops Cold War accueille la Saint-Patrick

Plusieurs packs disponibles dans Black Ops Cold War

Siest à l'origine une fête traditionnelle venant de l'Irlande, elle s'est au fur et à mesure des années démocratisée pour devenir mondiale. De ce fait, il n'est pas rare de voir certains studios décider de mettre en place quelques événements spéciaux afin de lui faire honneur. C'est le cas d'qui ont décidé pour cette année 2021 de voir les choses en grand Ainsi,, les joueurs pourront s'essayer, ce dernier étant une déclinaison du mode Collecte, et une variante d'Élimination confirmée.Dans celui-ci,. La première équipe à atteindre le score limite remportera bien évidemment la partie.. Ces derniers seront, et proposeront plusieurs choses.Parmi eux, les joueurs retrouveront, un ensemble de neuf pièces de Mastercraft sur un thème maya. L'arme principale de celui-ci est l'Ultra « Mayan Malediction », un Mastercraft SMG de grande capacité, couleur jungle.De plus,. Dans celui-ci, deux armes légendaires, le LMG Shillelagh et le fusil d'assaut Wee Lad, un emblème « Pot O' Gold », une carte de visite « Battle for the Riches », ainsi qu'un autocollant « Lucky Frag ».