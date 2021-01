Call of Duty: Black Ops Cold War tease sa prochaine carte Zombies

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est sur le réseau socialque le studio en charge de Black Ops Cold War a décidé d'en dévoiler un peu plus sur ce qui attend nos amoureux des Zombies, alors que nous atteignons la mi-saison. Selon lui, « Projekt Endstation n'était que le commencement » d'une grande histoire, accompagnant ce message parCette nouvelle carte semble avoir pour nom, mais il n'y a malheureusement pas plus de détails à relever, si ce n'est que la mention « More soon » semble indiquer l'arrivée d'autres cartes afin d'étoffer davantage le mode Zombies à l'avenir.Pour rappel,de tous horizons afin de tester gratuitement durant une semaine complète la totalité de son mode zombiesque . Afin d'y avoir accès, vous devez vous diriger vers le store de votre plateforme (PlayStation Store, Battle.net ou encore le Microsoft Store) et télécharger le mode Zombies.