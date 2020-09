Call of Duty: Black Ops Cold War supportera le Ray Tracing sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une vidéo de démonstration de Cyberpunk 2077 a également montré quelques images tournant avec lesComme décrit sur le site de Nvidia . Mais ce n'est pas tout puisqu'il prendra également en chargeafin d'offrir une latence optimisée, rendant ainsi le jeu plus réactif, ce qui sera un réel plus pour le multijoueur.Suite à cette bande-annonce présentée lors de l'événement de Nvidia,. Ainsi,, co-directeur de, a déclaré que cette nouvelle association permettrapour ses joueurs grâce au Ray Tracing. Aussi, il a signifié que la prise en charge du Nvidia DLSS 2.0 apportera plus de puissance et améliorera les performances.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et vous donne rendez-vous