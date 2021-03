Call of Duty: Black Ops Cold War : Plusieurs armes vont être rééquilibrées pour la mi-saison

Welcome to Cuba. Mansion arrives next week in #BlackOpsColdWar MP! pic.twitter.com/MDIa8rPBT0 — Treyarch Studios (@Treyarch) March 25, 2021

Durant la semaine du 29 mars auront lieu les mises à jour de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone afin de marquer la mi-saison. Pour l'occasion,, dont l'apparition d'une sélection de nouvelles cartes pour le multijoueur, mais aussi et surtoutAu total,. Parmi les concernées, nous retrouverons. Même si nous ne connaissons pas les véritables détails de ces rééquilibrages, nous pouvons nous attendre à un bouleversement assez important qui aura des répercussions sur la méta du jeu, visant par exemple les dégâts, la dispersion des balles ou encore le recul de l'arme.Mais ce n'est pas tout puisqueEn ce qui concerne la playlist du multijoueur, la mise à jour introduira Miami Strike en 6v6, la nouvelle map Mansion en 2v2 et 3v3, ainsi que Golova. Pour son mode Zombies, nous avions appris que Contagion bénéficierait d'une carte supplémentaire, celle-ci étant Sanatorium.Rendez-vous donc d'ici quelques jours pour connaître tous les détails de cette mise à jour, que nous ne manquerons pas de vous partager. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.