Depuis qu'Activision et Treyarch ont donné de plus amples détails sur la saison 4 de, les joueurs, tout du moins une partie, n'attendent qu'une chose : l'arrivée de la nouvelle carte du mode Zombies,Après son apparition dans la road map, avec pour lancement un vague « durant la saison »,vient d'être teasée par Treyarch et possède désormais une date de sortie un peu plus précise.Comme il fallait s'en douter, nous ne pourrons pas découvrir la carte avant la mise à jour de mi-saison. Activision a pris l'habitude de proposer un contenu assez important à cette occasion et profitera donc pour déployerà ce moment. Compte tenu du rythme des développeurs, nous devrions voir cette mise à jour débarquer à la mi-juillet, le mercredi 15 ou jeudi 16, pour être exact. Nous aurons plus de détails en approchant de cette date.Bien qu'elle reste mystérieuse, le teaser permet d'avoir quelques informations sur cette carte, qui prendra place à Berlin Est, après les événements de l'Opération extraction. Comme le montre le teaser, des souterrains pourraient être disponibles sur la carte. Activision précise que les « fans de Die Maschine se sentiront comme chez eux ». Nous devrions également en apprendre encore un peu plus à propos de l'Éther Noir et ses secrets, alors que les défis à réaliser pourraient être encore plus compliqués que les précédents.Rendez-vous donc à la mi-juillet pour accueillir cette carte, qui risque d'être appréciée de la communauté.