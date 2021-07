remastérisations

I have heard/seen Slums/Plaza which are both 2 remasters coming either S5/S6. Going off the fact they have 1 original/2 remasters it's POSSIBLE that Summit, Firing Range & or Jungle come too but I personally haven't heard anything on them & I wouldn't expect them at this point. — ‏ً (@CallofDutyHope) July 5, 2021

Should be seeing Yemen and/or Plaza for Season 5 — MW2 OG (@TheMW2Ghost) July 3, 2021

Il n'est pas rare de voir apparaître dans les jeux les plus récents dedes anciennes cartes des titres précédents, et bien souvent les plus appréciées des joueurs. Cette fois-ci,bien connues de la communauté,Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces dernières,est une carte multijoueur en 6v6, et qui prend place au Panama dans les années 80. Elle est conçue avec le célèbre système des trois « couloirs », avec un côté plus long afin de favoriser les joueurs snipers.Quant à, il s'agit d'une carte beaucoup moins lumineuse, basée dans un complexe du centre commercial Colossus. Si elle paraît plus difficile à apprivoiser, elle détient elle aussi le système des trois couloirs, et permet aux joueurs, avec ses bâtiments, de monter sur les toits pour faire des tirs longue distance.Si à l'heure actuelle nous n'avons eu aucune annonce officielle quant à l'arrivée de ces deux cartes dans, cette information nous vient de l'insider, qui n'a pas hésité à dévoiler la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Bien qu'il ne sache pas quand elles arriveront dans le jeu de, il espère voir cesparaître pour la saison 5 ou la saison 6. De plus, il ajoute que d'autres cartes pourraient aussi se joindre au jeu, en mentionnant notammentToutefois, un autre insider de Call of Duty,, affirme queet/ouseront bien disponibles durant la saison 5 de, ce qui est un peu en contradiction avec les propos avancés par. Mais quoi qu'il en soit, les joueurs devront se montrer patients avant une révélation officielle de la part dePour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.