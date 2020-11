De nouvelles options dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Depuis la sortie de, certains streamers se sont rendu compte queavait ajouté quelques options,Nous le savons, dans le milieu du streaming, s'il y a bien quelque chose dont se passeraient bien les diffuseurs c'est le stream-hack. Pour les joueurs et streamers de FPS, il n'est pas rare que ces derniers se fassent « poursuivre » par leurs spectateurs à travers différentes parties, ces derniers rejoignant donc les sessions dans lesquels les diffuseurs se trouvent.Pour ce faire, il faut, dans un premier temps, avoir beaucoup de chance, puis lanceren même temps que le streamer pour espérer être dans sa partie. Une fois la chose faite, le diffuseur se fait « stream hack » aussi appelé le « stream snipe » et se fait tuer sans cesse puisque celui-ci diffuse sa partie, dévoilant alors malgré lui la position où il se trouve.De ce fait, et afin d'y remédier,. Celle-ci permet en effet de. Pour expliquer plus simplement, alors que vous aurez l'impression d'enter dans la phase d'attente du matchmaking, celle-ci sera fausse et la véritable recherche de session ne débutera qu'un certain temps (prédéfini) après. Évidemment, il faut éviter de faire ces réglages en stream.Qui plus est, vous pouvez aussi décider deen utilisant des noms de code. Bien entendu, toutes ces nouvelles options ne garantissent pas à 100 % des parties sans stream hackeurs, mais elles réduisent considérablement leurs chances.Pour rappel, Call of Duty; Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.