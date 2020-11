Meilleure classe personnalisée avec la MP5 dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Microreflex LD

Silencieux Agency

Viseur laser 5 mw SWAT

Canon rayé 9.1"

Poignée agent de terrain

Chargeur à tambour de 40 cartouches

Pas de cross

Bouche Choke Duckbill

Canon lourd renforcé 21.4"

Laser visée stable

Chargeur tubulaire STANAG de 12 cartouches

Pas de cross

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Molotov

Molotov Amélioration de combat : Micro de terrain

Micro de terrain Atout 1 : Protection balistique

Protection balistique Atout 2 : Pillard

Pillard Atout 3 : Ninja

Ninja Joker : As de la gâchette

Dans Call of Duty: Black Ops Cold War , certaines armes se sont montrées plus menaçantes et plus efficaces que d'autres. Si la MP5 est l'une des armes les plus redoutées, nous allons, à travers ce guide, vous conseiller le meilleur équipement possible avec celle-ci.Tout d'abord, vous devez savoir que, actuellement considérée comme très puissante, surtout en ce qui concerne les tirs de loin, un équilibrage devrait très vite être apporté.MP5Gallo SA12Pour le reste de l'équipement, voici ce que nous vous conseillons :Cet équipement vous garantira une protection contre les explosifs, mais vous assurera aussi une discretion optimale grâce à l'atout Ninja. De plus, la configuration de la MP5 a été optimisée pour des tirs rapides et précis, mais aussi dans le but de maitriser son recul.