Meilleure classe personnalisée avec de l'AK-74u dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Silencieux GRU

VDV Renforcé 9.3"

Chargeur rapide de 50 cartouches VDV

Revêtement élastique du GRU

Tactique : Grenade paralysante

Grenade paralysante Mortel : Grenade frag

Grenade frag Amélioration de combat : Micro de terrain

Atout 1 : Protection balistique / Masque tactique

Protection balistique / Masque tactique Atout 2 : Pillard / Traqueur

Pillard / Traqueur Atout 3 : Fantôme / Ninja

Fantôme / Ninja Joker : Atout Avarice

Dans Call of Duty: Black Ops Cold War , certaines armes se sont montrées plus menaçantes et plus efficaces que d'autres. Si la MP5 est l'une des armes les plus redoutées, l'a de quoi faire suer les joueurs d'en face. À travers ce guide, nous allons vous détailler, même si de nombreuses autres combinaisons sont possibles.Tout d'abord, vous devez savoir queet non des fusils d'assaut, même si en soi, il s'agit plus d'un fusil que d'une mitraillette.AK-74uLanceur Alpha Cigma 2Pour le reste de l'équipement, voici ce que nous vous conseillons :Avec cette configuration, vous aurez une portée effective de +18 %, ainsi qu'une vitesse de tir de +80 %. Cependant, vous perdez 4 % de vitesse de tir en sprint et 20 % de vitesse de tir en marche. Mais comme vous le voyez, plusieurs configurations sont possibles, à vous de voir laquelle est la plus adaptée à votre style de jeu.