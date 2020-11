Call of Duty: Black Ops Cold War établit un nouveau record de ventes pour la franchise

Ce nouveau titre arrive dans la communauté Call of Duty la plus importante et la plus engagée de tous les temps. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir une quantité incroyable de contenu, d'événements et de soutien gratuits à l'ensemble de la communauté après le lancement, alors que Black Ops Cold War évolue, tout comme nous l'avons fait l'année dernière après la sortie de Modern Warfare.

NEW: Activision says Black Ops Cold War Day 1 digital sales were the highest in franchise history.



“Friday’s release of Black Ops Cold War set a new record as the highest first day digital sales worldwide in franchise history.” pic.twitter.com/ecHtbkNfmN — Call of Duty News (@charlieINTEL) November 15, 2020

Selon Activision,, établissant donc, directrice d', s'est exprimée à ce sujet.Malgré le manque de chiffres, nous pouvons penser que ce succès est dû à plusieurs facteurs, le premier étant très probablement, particulièrement appréciée de la communauté de Black Ops., mais aussi retrouver les sensations du premier opus, ce qui semble être réussi.De plus, il ne faut pas oublier que dorénavant,. De ce fait,. Il est toujours intéressant de voir de quelle manière les développeurs ont décidé de faire évoluer le titre, introduisant des éléments des différents jeux.Cependant, malgré son succès incontestable,. Concernant la progression des joueurs, celle-ci s'avère plus lente que dans les opus précédents, et quelques armes paraissent surpuissantes, comme la MP5. Également,. Activision ne devrait pas tarder à déployer une mise à jour de corrections concernant tous ces points.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre dernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.