Call of Duty: Black Ops Cold War : Corriger l'erreur code 3107840166

Corriger l'erreur code 3107840166 dans Black Ops Cold War

Avant toute chose, baissez les paramètres graphiques de votre jeu.

Si l'erreur persiste, allez dans les options du jeu via Battle.net Clic droit → Scanner. Il est possible que certains de vos fichiers soient corrompus. Cette manipulation vise à les réparer.

Si ça n'a pas fonctionné, vérifiez que les drivers de votre carte graphiques sont bien à jour.

Enfin, la dernière solution, la plus drastique, est de désinstaller et réinstaller Call of Duty: Black Ops Cold War.

Comme souvent lors de la sortie mondiale d'un épisode de la licence, quelques problèmes surviennent., disponible depuis le 13 novembre, ne déroge évidemment pas à la règle. L'une des erreurs les plus courantes, mais aussi les plus faciles à corriger, est l'Ce problème touche les joueurs PC, qui voient leur jeu crash et parfois même leur ordinateur redémarrer automatiquement. La cause provient bien souvent des drivers qui ne sont pas mis à jour. Il est également possible que cette erreur apparaisse parce que vos paramètres graphiques sont trop élevés en jeu et que votre ordinateur ne peut pas les supporter. Si vous êtes confronté à ce problème, voici quelques astuces pour le corriger :Si l'n'est pas réglée après avoir effectué toutes ces manipulations, nous vous conseillons de contacter le support d'Activision, pour avoir une réponse plus poussée et réparer le problème, en attendant une potentielle mise à jour.