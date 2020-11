Call of Duty: Black Ops Cold War : Comment voir ses statistiques ?

Avoir ses statistiques complètes sur CoD Black Ops Cold War

Call of Duty Companion

Téléchargez l'application ou rendez-vous sur le site officiel.

Connectez-vous avec votre ID Activision.

Allez dans la partie « Joueur » puis dans « Black Ops Cold War » pour trouver vos statistiques.

CoD Tracker

Rendez-vous sur le site CoD Traquer, dans la partie BOCW.

Connectez-vous avec votre identifiant de la plateforme souhaitée.

Découvrez vos statistiques.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Black Friday, notre partenaire de réductions monstres sur de nombreux titres, dont les derniers AAA, ainsi que sur les crédits FIFA.



Vous retrouverez l'entièreté des offres disponibles sur la page dédiée de l'événement « À l'occasion du célèbre, notre partenaire Instant Gaming vous fait profiter, l'instant de quelques heures,sur de nombreux titres, dont les derniers AAA, ainsi que sur lesVous retrouverez l'entièreté des offres disponibles sur la page dédiée de l'événement « Black Friday to Cyber Monday », ces réductions pouvant être l'occasion rêvée de jouer au dernier jeu du moment ou de préparer les cadeaux pour les fêtes de fin d'année !

étant un jeu de tir compétitif, de nombreux joueurs aiment, que ce soit pour trouver des axes d'amélioration ou tout simplement avoir plus d'informations sur leur manière de jouer. Il est bien évidemment possible d'avoir quelques détails via le client du jeu, mais celles et ceux souhaitant avoir plus de précisions ne trouveront pas leur bonheur.Néanmoins, comme chaque année, il existe des alternatives, simples et gratuites, pour avoir la quasi-totalité des données détaillées du joueur dans Call of Duty. Nous vous expliquons ci-dessous les deux méthodes.La première n'est ni plus ni moins que l'qui vous permettra d'avoir un bel aperçu de vos performances en jeu. Vous pouvez y avoir accès directement via mobile en recherchant « Call of Duty Companion » sur l'App Store ou le Play Store, mais aussi sur ordinateur via le site officiel . Voici les étapes à suivre pour accéder à vos statistiques :Il existe cependant une deuxième possibilité, avec CoD Tracker, qui vous permet de prendre, mais aussi tous les jeux de la licence depuis plusieurs années. Les données sont sensiblement les mêmes, mais vous aurez ici accès à quelques détails plus poussés, notamment sur le ratio qui est plus précis. Pour y accéder, voici les étapes à suivre :Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.