Comment obtenir le plan d'arme Battle Worn ?

Connectez-vous sur le site Call of Duty

Dirigez vous sur la page "Préférences"

Inscrivez-vous à la newsletter en cochant les cases e-mail

Connectez-vous sur Call of Duty: Black Ops Cold War

Spécificités du Battle Worn

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il vous est déjà possible d'obtenir. La marche à suivre est assez simple, et nous allons vous guider dans les étapes à effectuer.Les différentes étapes sont assez simplistes et rapides à effectuer. Dans un premier temps, vous allez devoirafin de vous identifier. Une fois la chose effectuée, vous allez devoir cliquer sur "Préférences" qui se situe à gauche de votre écran. Suite à cela, vous allez devoirPar la suite,, et vous allez voir apparaître dans votre arsenal. Attention, Activision mentionne qu'il peut y avoir un certain temps avant de voir arriver le plan d'arme dans votre arsenal, soyez donc patient.Son camouflage est assez discret, mais vous remarquerez que sa puissance n'est pas contestable. Avant de pouvoir mettre la main dessus, vous devez atteindre le rang 7.Comme nous vous l'avons indiqué, il s'agit d'une variante du fusil à pompe Hauer 77. Le Battle Worn est donc équipé d'un chargeur étendu, d'un stock, et d'une poignée étendue, ce qui facilite largement les combats rapprochés. Avec celui-ci, vous êtes assurés de faire un maximum de carnage.Pour rappel, Call of Duty; Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.