Comment monter en grade rapidement dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Les meilleurs modes de jeu pour augmenter rapidement

Terminez vos parties

Tuez en série

Défis de saison et camouflages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec le retour des prestiges dans Call of Duty: Black Ops Cold War , l'une des principales missions des joueurs est bien évidemment d'. Pour ce faire, nous allons vous donner quelques conseils afin d'augmenter le plus rapidement possible.Pour commencer, vous devezet non ceux où il faut juste tuer ses ennemis. Pour cela, il existe quelques modes rentables commequi vous permettront d'obtenir un maximum d'expérience. De plus, vous pouvez tenter une, cependant, vous ne devez pas simplement jouer les objectifs, mais aussiEn plus de ces modes classiques, il existe aussi l'Équipe d'assaut : Bombe sale, où l'objectif dans celui-ci est de collecter, transporter et déposer de l'uranium dans diverses bombes sales actives. Bien entendu, il vous faudra tuer vos ennemis, et vous pourrez pour cela vous aider de ces explosifs.Si vous voulez récupérer un maximum d'XP,, car celle-ci vous offrira en fin de game un bonus de partie et elle permet également de valider certains défis, même si votre équipe perd le match.Afin de maximiser vos chances d. Plus vous tuerez des joueurs, plus le bonus d'XP de votre série sera important. Vous obtiendrez en effet un bonus de 500 XP chaque fois que vous continuerez une série, puis 2000 XP lorsque vous atteindrez 15, 20, 25 kills.Petit détail non négligeable, les différentes médailles que vous obtiendrez durant vos parties rapportent également quelques points d'XP.Pour finir,, ces derniers vous permettant de gagner un nombre d'XP assez important. Pour cela, vous avez les défis du multijoueur avec carrière, endurci au combat puis les opérations secrètes, les défis zombies avec carrière, endurci au combat et opérations secrètes, puis les défis campagne avec l'histoire et opérations secrètes.Aussi,des armes sont un bon moyen pour gagner de l'XP, ces derniers s'effectuant sans trop de difficulté.