Call of Duty: Black Ops Cold War : Comment débloquer le katana Wakizashi ?

Comment débloquer le katana Wakizashi dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Avec le couteau de combat, réalisez 2 exécutions au cours de 10 parties différentes.

Depuis la mi-saison de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, une nouvelle arme de mêlée a fait son apparition. Il s'agit du katana Wakizashi qui s'avère très redoutable. Cependant, celle-ci n'est pas disponible directement à l'utilisation puisque vous devez auparavant la débloquer. Nous allons vous expliquer comment l'obtenir.

Tout d'abord, avant de vous lancer dans ce défi, vous devez savoir qu'il s'agit d'une arme de corps à corps, ce qui sous-entend que vous devez être à l'aise avec le combat rapproché et ne pas craindre d'être au contact de vos ennemis. Cependant, si vous désirez mettre la main sur ce katana, voici ce que vous devez accomplir :

Afin de parvenir à l'accomplissement de ce défi, nous vous conseillons de jouer en mode multijoueur, celles-ci étant moins « nerveuses » et facilitant un peu plus les exécutions. En effet, pour ce défi, ce ne sont pas de simples coups de couteau que vous devez porter, mais bien des exécutions.

Pour en effectuer une, vous devez maintenir votre touche des coups en mêlée : joystick gauche sur manette et E sur PC, tout en étant bien derrière l'ennemi. Pour ne pas vous faire remarquer, nous vous conseillons d'utiliser l'atout Ninja, celui-ci permettant d'amoindrir vos bruits de pas. En plus de débloquer le katana, vous remporterez également un bonus d'XP de 1 000 points, ce qui n'est pas négligeable.

Cependant, si vous ne voulez pas vous embêter à accomplir ce défi pour gagner le katana, vous pouvez l'acheter dans la boutique. Intitulé pack Abeille Tueuse, il s'agit d'une variante de l'arme qui se trouve dans la boutique, ce dernier étant au prix de 1 800 points Call of Duty. En plus de la variante, vous obtiendrez le skin Abeille Tueuse pour l'opérateur Portnova, mais aussi une exécution, un emblème et une carte de visite.