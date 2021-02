Call of Duty: Black Ops Cold War : Comment débloquer la machette ?

Comment débloquer la machette dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Avec l'arrivée de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War ce 25 février,. Parmi elles, vous pouvez dorénavant retrouver. Cependant, celle-ci n'est pas disponible directement puisqu'il faut la débloquer. À travers ce guide, nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour l'obtention de cette dernière.Tout d'abord, vous devez savoir que. Afin de la débloquer, vous allez devoir gagner une médaille « Poignard furtif » au cours de 15 parties différentes. Pour plus de précision, l'attaque Poignard furtif est en réalité une élimination au corps à corps par derrière, ou plus simplementPour cela, vous devez donc vous trouver derrière votre ennemi, et: R3 pour les joueurs PlayStation, R pour les joueurs Xbox et E pour les joueurs PC (si vous n'avez pas modifié la configuration initiale). Attention, si vous êtes un peu sur le côté, cela ne fonctionnera pas.Cependant, si vous ne voulez pas vous embêter à effectuer ce défi,. Celle-ci se nomme Lame de Brousse et est classée comme étant une arme légendaire.