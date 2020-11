Call of Duty: Black Ops Cold War : Combien d'heures de jeu pour finir la campagne ?

Quelle durée pour la campagne de Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Call of Duty: Modern Warfare marquait le retour du mode campagne, abandonné par Black Ops 4 une année plus tôt, ce qui n'avait pas manqué de déplaire à la communauté, même si ce mode campagne est de moins en moins joué. Treyarch semble avoir compris le message,, prenant place après les événements de Black Ops premier du nom, sorti en 2010, il y a dix ans.Ici, nous nous retrouvons dans les années 80, en pleine guerre froide qui opposait les États-Unis et l'Union soviétique. Certaines des missions que vous aurez à jouer vous placeront au centre des événements, dans le Berlin Est, au Vietnam ou encore dans le siège social du KGB. En bref, les missions seront aussi riches que variées. Malheureusement,Alors qu'il fallait environ cinq ou six heures pour terminer Modern Warfare, il vous en faudra ici un ou deux de plus en fonction de votre façon de jouer. En traversant le jeu rapidement, sans profiter de tout le contenu,Comptez une ou deux heures en plus si vous effectuez toutes les missions secondaires tout en voulant découvrir toutes les fins possibles.Bien évidemment, une fois la campagne finie, vous pouvez toujours profiter du multijoueur qui sera mis à jour au fil du temps, sans oublier le mode Zombies, qui fait lui aussi son retour. Call of Duty: Black Ops Cold War est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.