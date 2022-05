Bloodhunt : Vie bonus, comment en obtenir ?

Comment obtenir des vies bonus (extra life) dans Bloodhunt ?

Le battle royale Bloodhunt permet d'atterrir sur un champ de bataille infesté de vampires (dont vous), et est doté de plusieurs spécificités. Par exemple, en solo,, permettant de repartir au combat après s'être fait tuer une première fois. Mais il est possible d'en récupérer encore, par la suite. Nous vous expliquons comment.Comme nous vous le disions, pour que les parties soient moins frustrantes, chaque joueur débute, en solo, avec, vous permettant de repartir sur le champ de bataille au moins une fois, après votre première élimination. Cependant, il est possible, jusque dans les dernières minutes de la partie, d'en récupérer d'autres, afin d'avoir plus de chances de remporter cette victoire vampirique.Sachez qu'il n'existe qu'une seule et unique façon d'en récupérer : avec les civils. En effet, comme vous devez le savoir, chaque civil peut vous donner des bonus, en suçant leur sang. Certains vous permettent d'. Toutefois, pour ne pas trop fausser le jeu, ces vies ne peuvent pas être accumulées, puisque vous ne pouvez en avoir qu'une seule à la fois. Si vous venez de la perdre et que vous réapparaissez, trouvez un civil (utilisez votre radar) et attaquez-vous à celui qui possède « Vie bonus » en description.Il faut cependant faire attention lorsque vous vous attaquez à un humain, étant donné que si un autre vous voit en train de vous nourrir, il alertera les autres joueurs et vous serez révélé aux yeux de tous durant 60 secondes, ce qui vous mettra, parfois, dans des situations assez difficiles.Une fois la fin de partie atteinte, lorsqu'il ne reste qu'une poignée de joueurs (top 10), un message s'affiche pour dire que. Ainsi, il faudra prendre moins de risque, puisque vous n'aurez plus le droit à l'erreur. Si vous ne savez pas quel personnage choisir, nous rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages est disponible.