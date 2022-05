Bloodhunt : Où et comment obtenir les meilleurs armes

Bloodhunt, les meilleures armes

Armes de Bloodhunt, le code couleur

Bloodhunt, emplacement des meilleures armes

Sur Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, de son nom complet, les joueurs et les joueuses peuvent compter sur un arsenal d'armes assez diversifié et plutôt complet. Nous dénombrons pas moins de 21 armes, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Quatre d'entre elles sont des armes de corps à corps. Ainsi, vous en conviendrez très probablement, les builds peuvent être variés et chacun pourra y trouver son compte. Néanmoins, certaines armes sont plus intéressantes que d'autres.Pour que vous soyez au point sur le champ de bataille, découvrez comment etComme dans de nombreux jeux, dont des battle royale, les armes de Bloodhunt sont classées par un code couleur et selon leur rareté. Celles affichant la couleur grise/blanche sont communes. Les vertes sont peu communes et les bleues rares. Alors que. De ce fait, et vous l'aurez déjà probablement compris, il est plus difficile de trouver les meilleures armes du jeu.Si vous sillonnez les rues de Prague à la recherche des meilleures armes possibles, il faudra vous concentrer sur. Nous vous expliquons lesquels, dans ce qui suit.Au tout début d'une partie, vous aurez l'opportunité de choisir l'emplacement de votre apparition sur la carte de Prague. Au détour de plusieurs ruelles, vous pourrez voir des icônes. Deux d'entre elles doivent attirer, tout particulièrement, votre attention :. Le premier indique l'emplacement d'un antiquaire alors que le second signale la position d'une armurerie.Chez l'antiquaire, vous pourrez trouver différentes armes de corps à corps : hache, katana, double lame, etc. En vous rendant dans ce lieu, vous aurez plus de chances d'obtenir une arme de corps à corps violette, par exemple. De notre côté, au cours de quelques parties, nous nous sommes rendus chez des antiquaires et nous avons pu ramasser un katana et plusieurs fois les doubles lames. Comme son nom l'indique, l'armurerie est un lieu regorgeant d'armes à feu. Vous pourriez aisément y trouver des équipements de valeur et puissants.Néanmoins, nous tenons à vous faire remarquer qu'en pénétrant dans l'un de ces lieux, vous activerez une alarme. Les joueurs aux alentours auront donc un indice quant à votre position et pourront alors décider de vous attaquer. Ainsi, veillez à rapidement récupérer les armes qui vous intéressent le plus.Au cours d'une partie sur Bloodhunt, vous devrez affronter d'autres joueurs et joueuses, dans le but d'être la dernière équipe en vie. Tout du long, vous pourrez tout aussi bien rencontrer des membres de l'Entité, qui n'hésiteront pas à vous tirer dessus dès que vous passerez dans leur champ de vision. Ils sont souvent regroupés à un endroit précis, symbolisé parSi cela peut s'avérer assez difficile d'affronter les membres de l'Entité, tant ils peuvent être nombreux et tant ils infligent des dégâts importants, ils gardent bien souvent. Dans ceux-là, vous avez de grandes chances de trouver des armes de couleur dorée et donc très puissantes.Dans la même idée, dans certaines zones de Prague, vous pourriez trouver. Ces derniers peuvent vous permettre d'obtenir des armes tout aussi puissantes et efficaces. N'hésitez donc pas à scanner, régulièrement, les rues de Prague pour trouver ces caches.Rappelons que Vampire: The Masquerade - Bloodhunt est disponible sur PC et PlayStation 5. Une tier list des meilleurs personnages est disponible, pour vous aider lors de votre sélection.