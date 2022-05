Bloodhunt : Les développeurs confirment que des cartes et modes arriveront

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bloodhunt n'était pas spécialement très attendu, mais sa sortie peut être qualifiée de succès. De nombreux joueurs, curieux, ont tenté l'expérience et ont été assez séduits par ce battle royale se déroulant dans l'univers de Vampire: The Masquerade. Qui plus est, les développeurs ont été assez réactifs, en implantant, très vite, des choses demandées par la communauté, telles qu'un mode duo et un mode classé. Mais bien d'autres choses seront disponibles par la suite.En effet, dans un article retraçant ce que la sortie a appris aux développeurs, sur le site officiel, nous pouvons lire que. Nous n'avons aucune fenêtre de sortie, mais le studio tient à préciser que son « approche privilégie la qualité plutôt que la quantité ».Outre le fait d'informer sa communauté que de nouvelles choses intéressantes arriveront bien,, ce qui permettra d'accélérer le processus, et donc de découvrir de nouveaux archétypes plus souvent.Enfin, le studio revient sur plusieurs autres points, notamment la sortie du mode ranked, rassurant les joueurs sur les temps d'attente pouvant être longs. Cela devrait se rectifier, avec des changements faits en interne sur la façon dont le matchmaking était géré. Bloodhunt est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam, et PlayStation 5. Aucune sortie sur Xbox n'est pour le moment programmée.