Bloodhunt : Le mode Duo est arrivé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le battle royale de Sharkmob, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, est arrivé à la fin du mois d'avril sur PC et PS5. À son lancement officiel, le soft proposait aux joueurs et aux joueuses de se lancer soit en solo soit en trio. Ces derniers se sont, alors, demandé quand le mode Duo arriverait sur Bloodhunt.De ce fait, Sharkmob a pris en compte les retours de la communauté en effectuant un ajout important, puisqu'ils viennent d'annoncer que. En effet, sur la page Steam du jeu et ses réseaux sociaux, le studio de développement a écrit : « Ok, la communauté Bloodhunt, nous vous avons entendu. Le mode Duo a été activé sur Bloodhunt. Invitez vos amis et préparez-vous à causer un chaos à double impact ! ». Une nouvelle qui ravira très certainement les joueurs et les joueuses ayant du mal à former une escouade de trois personnes, malgré le matchmaking.Si vous débutez sur Bloodhunt, sachez que nous vous avons concocté, notamment au sujet des archétypes et des armes :Finalement, rappelons queest un battle royale free-to-play, actuellement disponible sur PC et PS5. En ce qui concerne un portage du titre sur les consoles Xbox, nous vous avons concocté article répondant à la question