Bloodhunt : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Bloodhunt ?

Quelques mois après son annonce et l'organisation d'une alpha,est sur le point d'être lancé. Le battle royale vampirique trouvant son intrigue dans l'univers de Vampire the Masquerade a bien l'ambition de séduire de nombreux joueurs, et ce, dès son lancement ce mardi 7 septembre, en accès anticipé sur Steam.Si vous avez fait partie des heureux testeurs et que vous avez hâte de revenir ou alors que vous souhaitez tout simplement découvrir cette nouvelle aventure le plus rapidement possible, sachez que. Il sera ainsi possible de plonger dans les rues de la Vieille ville de Prague assez tôt.Bien évidemment, il est possible que dans les heures ou jours suivant sa sortie, quelques problèmes soient remarqués, étant donné que les joueurs devraient, semble-t-il, être nombreux à l'affut et que le jeu n'est qu'en accès anticipé. Les développeurs seront toutefois au rendez-vous pour les corriger le plus rapidement possible.Dans le futur, le battle royale jouable à la troisième personne accueillera du contenu supplémentaire, par le biais de mises à jour. Qui plus est, nous avons récemment appris que Sharkmob AB prévoit d'implanter des passes de combat, lesquels permettent aux utilisateurs de récupérer des éléments de personnalisation, purement cosmétique.Concernant l'accès anticipé, nous n'avons pas d'indication sur sa durée, mais Sharkmob AB ne devrait pas sortir sa version 1.0 avant plusieurs mois.Avant de lancer n'hésitez pas à vérifier si vos configurations PC sont suffisantes , le battle royale étant légèrement gourmand à ce niveau, même si elles ont été revues à la baisse. Rappelons qu'il sera disponible en free-to-play.